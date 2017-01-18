«Манчестер Сити» летом попробует подписать Облака

«Манчестер Сити» включился в летнюю гонку за голкипером «Атлетико» Яном Облаком. Талантливым вратарем интересуются также МЮ, «Арсенал» и «Челси», но «горожане» пока настойчивее всех. Хосеп Гвардиола рассматривает варианты с проблемной вратарской позицией, о которой снова пошли разговоры после разгрома «Сити» от «Эвертона» (0:4) и плохой игры Клаудио Браво.

Впрочем, «Атлетико» не собирается так легко расставаться со своим стражем ворот - в его контракте прописана сумма отступных в размере 100 млн евро.

На данный момент Облак восстанавливается после своего повреждения плеча.

В этом сезоне «матрасники» пропустили 14 голов в 18 матчах Примеры (лучший показатель только у «Вильярреала» - 12). В то же время Облак пропустил лишь 2 мяча в 6 поединках группового этапа Лиги чемпионов.