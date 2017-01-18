«Ливерпуль» следит за Берарди

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди заинтересовал «Ливерпуль». Скауты «красных» будут продолжать следить за выступлениями 22-летнего форварда.

Берарди только восстановился после травмы, которая вывела его из строя на несколько месяцев. Начало сезона у итальянца откровенно задалось, ему удалось наколотить 7 мячей в восьми матчах Серии А и Лиги Европы.

У «Ювентуса» есть право выкупить игрока за 25 млн евро, также форвардом интересуется «Интер».