«Ливерпуль» следит за Берарди
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Сассуоло, Берарди Доменико
Сегодня, 16:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди заинтересовал «Ливерпуль». Скауты «красных» будут продолжать следить за выступлениями 22-летнего форварда.
Берарди только восстановился после травмы, которая вывела его из строя на несколько месяцев. Начало сезона у итальянца откровенно задалось, ему удалось наколотить 7 мячей в восьми матчах Серии А и Лиги Европы.
У «Ювентуса» есть право выкупить игрока за 25 млн евро, также форвардом интересуется «Интер».
Другие материалы по теме:
15:24 Слухи «Манчестер Сити» летом попробует подписать Облака 8
10:53 Слухи Лукас Лейва хочет вернуться в Бразилию 4
08:01 Слухи МЮ и «Лион» близки к согласованию трансфера Депая 5
04:59 Слухи Фото «Эвертон» нацелился на 19-летнего защитника «Манчестер Сити» 4
04:09 Слухи Адриан Рамос близок к переходу в «Чунцин Лифань» 0
03:16 Слухи «Фиорентина» попытается вернуть Сеферовича 0
Или войдите через