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«Ливерпуль» следит за Берарди

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Сассуоло, Берарди Доменико
Сегодня, 16:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди заинтересовал «Ливерпуль». Скауты «красных» будут продолжать следить за выступлениями 22-летнего форварда.

Берарди только восстановился после травмы, которая вывела его из строя на несколько месяцев. Начало сезона у итальянца откровенно задалось, ему удалось наколотить 7 мячей в восьми матчах Серии А и Лиги Европы.

У «Ювентуса» есть право выкупить игрока за 25 млн евро, также форвардом интересуется «Интер».

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