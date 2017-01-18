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Раньери включён в Зал славы итальянского футбола

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Лестер Сити, Раньери Клаудио , Манчини Роберто , Анчелотти Карло
Сегодня, 17:57 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола. 

Напомним, что в прошлом сезоне 65-летний специалист сенсационно привел скромный «Лестер» к победе в английской Премьер-Лиге, став лишь 3-м итальянским наставником в истории, которому удалось выиграть этот турнир.

Примечательно, что Роберто Манчини и Карло Анчелотти - два других тренера, добивавшиеся этого, также были включены в Зал славы итальянского футбола. Помимо них членами Зала славы стали: Джузеппе Бергоми (итальянский футболист), Пауло Роберто Фалькао (иностранный футболист), Сильвио Берлускони (итальянский функционер), Грациано Чезаре (итальянский арбитр), Паоло Росси (итальянский ветеран), Мелания Габбьядини (итальянская футболистка), Нильс Лидхольм (бывший нападающий «Милана», посмертно), Джулио Кампананти (футбольный арбитр, посмертно) и Чезаре Мальдини (итальянский игрок и тренер, посмертно).

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