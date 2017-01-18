Газизов: «По окончании сезона отправим Семака на стажировку в „Манчестер Сити“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что летом новый главный тренер команды Сергей Семак пройдет стажировку в английском «Манчестер Сити»:

«Виктор Ганчаренко должен был стажироваться в декабре в „Манчестер Сити“, во время паузы в российской Премьер-Лиге. Понятно, что из-за перехода в ЦСКА этого не произошло. У нас есть соглашение с „Сити“ о взаимном сотрудничестве, поэтому от этой истории мы не отказываемся.

Сергей Семак обязательно поедет в „Манчестер Сити“, но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого, надо готовить команду к сезону. По окончании чемпионата России мы отправим Семака на стажировку в „Сити“. Думаю, это произойдет летом во время паузы».