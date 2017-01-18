Роналдо открыл футбольную академию в Гонконге
Сегодня, 21:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный бразильский нападающий Роналдо продолжает быть вовлеченным в футбольные дела после завершения карьеры.
Сегодня экс-форвард открыл академию в Гонконге, которая начнет свою работу с выходных.
Это уже 24-я по счету футбольная школа, открытая Феноменом, большая часть из которых сосредоточена в его родной Бразилии.
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