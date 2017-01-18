Роналдо открыл футбольную академию в Гонконге

Легендарный бразильский нападающий Роналдо продолжает быть вовлеченным в футбольные дела после завершения карьеры.

Сегодня экс-форвард открыл академию в Гонконге, которая начнет свою работу с выходных.

Это уже 24-я по счету футбольная школа, открытая Феноменом, большая часть из которых сосредоточена в его родной Бразилии.