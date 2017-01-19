Павлов: «Спиртное и Романцев? Как же он выиграл тогда 10 чемпионатов?»

Заслуженный тренер России Сергей Павлов прокомментировал слова бывшего игрока «Спартака» Жерара Мукунку о пристрастии экс-наставника красно-белых Олега Романцева к спиртным напиткам:

«Мне уже 61 год. Я в хорошей форме. Знаю, как работать, что делать. Спиртное и Романцев? Как же он выиграл тогда 10 чемпионатов?»

Сергей Павлов работал помощником Олега Романцева в сборной России и «Спартаке».