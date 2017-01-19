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Павлов: «Спиртное и Романцев? Как же он выиграл тогда 10 чемпионатов?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Спартак М, Павлов Сергей , Романцев Олег
Сегодня, 02:23 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Заслуженный тренер России Сергей Павлов прокомментировал слова бывшего игрока «Спартака» Жерара Мукунку о пристрастии экс-наставника красно-белых Олега Романцева к спиртным напиткам:

«Мне уже 61 год. Я в хорошей форме. Знаю, как работать, что делать. Спиртное и Романцев? Как же он выиграл тогда 10 чемпионатов?»

Сергей Павлов работал помощником Олега Романцева в сборной России и «Спартаке».

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