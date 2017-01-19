Бериссо: «„Сельте“ противостояла лучшая команда мира»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо прокомментировал победу своей команды над мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (2:1):

«Ни одна победа моей команды не вызывает у меня удивления. Нам противостояла лучшая команда мира, и „Сельте“ пришлось очень нелегко. В первом тайме нам было трудно из-за комбинационной игры „Реала“, но во второй половине мы стали играть так, как надо, и находили возможности для атак. Победа над „Реалом“ обязывает нас сыграть лучше в ответном матче».