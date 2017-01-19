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Бериссо: «„Сельте“ противостояла лучшая команда мира»

Матч: РеалРеал1 : 2СельтаСельта
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Бериссо Эдуардо
Сегодня, 07:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо прокомментировал победу своей команды над мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (2:1):

«Ни одна победа моей команды не вызывает у меня удивления. Нам противостояла лучшая команда мира, и „Сельте“ пришлось очень нелегко. В первом тайме нам было трудно из-за комбинационной игры „Реала“, но во второй половине мы стали играть так, как надо, и находили возможности для атак. Победа над „Реалом“ обязывает нас сыграть лучше в ответном матче».

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