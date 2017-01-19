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Гарсия: «Переход Витселя в Китай меня удивил»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Витсель Аксель, Гарсия Хавьер
Сегодня, 11:01 | Источник: ТАСС | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия признался, что был удивлен переходом Акселя Витселя в Китай.

«Честно говоря, его переход меня удивил. Я думал, что он продолжит карьеру в „Ювентусе“ и не знал про вариант с Китаем. Если у него появилась такая возможность - хорошо, что он ей воспользовался.

Я бы не хотел больше обсуждать Акселя. Это его выбор, и мы должны его уважать. Мы уже проходили такие моменты, когда команду покидали Халк, Гарай, но при этом мы остаемся в лидерах чемпионата и продолжаем бороться за медали. В современном футболе ни один клуб не застрахован от ухода лидеров. К нам в команду пришли новые футболисты, которые должны заменить в том числе Витселя.

У меня никогда не было предложений из Китая. Не могу сейчас сказать, принял бы я его или нет, можно также фантазировать по поводу предложений от „Реала“ или „Барселоны“, но это не имеет смысла. На данный момент я игрок „Зенита“ и не думаю о каких-то гипотетических вариантах продолжения карьеры».

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