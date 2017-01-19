«Реал» потерял статус самого доходного клуба мира
Соккер.Ру // Рейтинги, Реал, Барселона, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Зенит, ПСЖ
Сегодня, 11:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Известное аудиторское агентство Deloitte опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых клубов мира. По данным исследования, впервые за 11 лет первое место по доходам в сезоне-2015/16 занял не «Реал». Мадридский клуб заработал 620,1 млн евро и стал лишь третьим, пропустив вперед «Барселону» (620,2 млн) и «Манчестер Юнайтед» (689 млн).
Четвертое место в рейтинге доходов заняла «Бавария» - 591 млн, а пятое – «Манчестер Сити» - 524,9 млн. Далее расположились ПСЖ (520,9 млн), «Арсенал» (468,5 млн), «Челси» (447,4 млн), «Ливерпуль» (403,8 млн) и «Ювентус» (341,1 млн). Лучшим из российских клубов стал «Зенит» (196,5 млн), который занял 17-е место в общем рейтинге доходов.
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Вадим Багров
Как и предполагал «Соккер.ру», ноябрь получился тяжелым месяцем для многих грандов – пришлось терять очки. Подбиваем итоги футбольных спектаклей и называем самые сильные клубы. Фанатам «Барселоны» и «Баварии» рейтинг может не понравиться.
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Кстати, у большинства топ-команд основные статьи доходов - спонсорские контракты.
Часть которых косвенно оплачивают сами владельцы клубов, обходя таким образом ФФП.
Вон "Зенит" даже на билетах сам не может заработать, часть абонементов купил Газпром.
Лопается мыльный пузырь. Фанаты Реала взрослеют, начинают ходить в школу. А других фанатов у них и нет. Интерес к клубу падает.
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Любят упыри от СМИ копаться в грязном белье - кошельке
После матча испанская газета AS провела опрос среди поклонников «сливочных», задавая им вопрос о португальском футболисте. Практически все опрошенные выразили недовольство его игрой, отметив, что его вообще не было видно на поле. Некоторые из респондентов советуют Роналду сменить клубную прописку и перебраться в Китай, а руководству «Реалу» рекомендуют приобрести форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.
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ахахахахах)))))
pieceman уже неделю пишет о том, что Зенит самый прибыль клуб в России.
объясните мальчику разницу между доходом и прибылью.
МЮ на футболка Ибры выехал))0