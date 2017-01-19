«Реал» потерял статус самого доходного клуба мира

Известное аудиторское агентство Deloitte опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых клубов мира. По данным исследования, впервые за 11 лет первое место по доходам в сезоне-2015/16 занял не «Реал». Мадридский клуб заработал 620,1 млн евро и стал лишь третьим, пропустив вперед «Барселону» (620,2 млн) и «Манчестер Юнайтед» (689 млн).

Четвертое место в рейтинге доходов заняла «Бавария» - 591 млн, а пятое – «Манчестер Сити» - 524,9 млн. Далее расположились ПСЖ (520,9 млн), «Арсенал» (468,5 млн), «Челси» (447,4 млн), «Ливерпуль» (403,8 млн) и «Ювентус» (341,1 млн). Лучшим из российских клубов стал «Зенит» (196,5 млн), который занял 17-е место в общем рейтинге доходов.