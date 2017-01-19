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«Реал» потерял статус самого доходного клуба мира

Соккер.Ру // Рейтинги, Реал, Барселона, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Зенит, ПСЖ
Сегодня, 11:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Известное аудиторское агентство Deloitte опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых клубов мира. По данным исследования, впервые за 11 лет первое место по доходам в сезоне-2015/16 занял не «Реал». Мадридский клуб заработал 620,1 млн евро и стал лишь третьим, пропустив вперед «Барселону» (620,2 млн) и «Манчестер Юнайтед» (689 млн).

Четвертое место в рейтинге доходов заняла «Бавария» - 591 млн, а пятое – «Манчестер Сити» - 524,9 млн. Далее расположились ПСЖ (520,9 млн), «Арсенал» (468,5 млн), «Челси» (447,4 млн), «Ливерпуль» (403,8 млн) и «Ювентус» (341,1 млн). Лучшим из российских клубов стал «Зенит» (196,5 млн), который занял 17-е место в общем рейтинге доходов.

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