Санкт-Петербург представил эмблему Евро-2020
Сегодня, 12:36 | Источник: UEFA.com | Редакция: Сергей Иванов
Санкт-Петербург представил свою эмблему Евро-2020. На ней изображен один из символов города - Дворцовый мост. Напомним, Санкт-Петербург примет часть матчей Евро-2020 в числе 13 городов по всей Европе.
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Дворцовый мост, конечно визитная карточка нашего города, но само выполнение странное.
Зеленые, оранжевые цвета, смазанные линии...
Такое ощущение, что как всегда с дизайн-проектами: деньги выделены, а на деле фрилансер за пару тысяч в ночь перед сдачей объекта что то из себя выдавливает.
Эти 2 смайла в названии поста все сами за себя сказали.
БУ-ГА-ГА