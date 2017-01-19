Санкт-Петербург представил эмблему Евро-2020

Санкт-Петербург представил свою эмблему Евро-2020. На ней изображен один из символов города - Дворцовый мост. Напомним, Санкт-Петербург примет часть матчей Евро-2020 в числе 13 городов по всей Европе.

The #EURO2020 host logo for St. Petersburg has just been unveiled 😀🇷🇺

It features the city's iconic Palace Bridge. pic.twitter.com/KrMJA397V5 — UEFA (@UEFA) 19 января 2017 г.