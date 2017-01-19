Рейтинг@Mail.ru

Санкт-Петербург представил эмблему Евро-2020

Соккер.Ру // Евро-2020, Россия: события
Сегодня, 12:36 | Источник: UEFA.com | Редакция: Сергей Иванов

Санкт-Петербург представил свою эмблему Евро-2020. На ней изображен один из символов города - Дворцовый мост. Напомним, Санкт-Петербург примет часть матчей Евро-2020 в числе 13 городов по всей Европе.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:23
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 13:22
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:19
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 13:16
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:10, редактировал Сегодня 13:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:07
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 13:07, редактировал Сегодня 13:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:56
ответ пользователю бoсх (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:51
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:48
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:41
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:41
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 12:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:39
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 12:37
, чтобы видеть комментарии
  9
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:39 Кадиев: "Керимов сказал: «Либо закрою „Анжи“, либо ты займёшься клубом»" 16
Вчера
21:09 Юношеская сборная России вышла в финал Мемориала Гранаткина 13
14:06 Семак ввел в «Уфе» штрафы за мат 52
13:36 Слухи 3 млн евро за переход Молло были оформлены как бонусы и комиссионные 64
01:52 Осужденные во Франции российские болельщики вернулись в Москву 10
17 января 2017
16:38 Фото В Сочи к Кубку конфедераций появилась двухметровая скульптура петуха с мячом 44
12:50 Фото «Енисей» подшутил над новой эмблемой «Ювентуса» 47
12:39 «Зенит» 3 февраля проведет контрольный матч со «Спартой» 29
09:32 «Ростов» поздравил Кириченко с 40-летием 19
16 января 2017
21:35 Фото У Кирилла Комбарова родился третий сын 12
все материалы по этой теме
Турниры