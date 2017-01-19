Кадиев: "Керимов сказал: «Либо закрою „Анжи“, либо ты займёшься клубом»"

Новый президент «Анжи» Осман Кадиев во время встречи с болельщиками клуба рассказал, как стал его владельцем.

«Я вам объясню, что произошло. Никаких покупок или продаж с хозяевами клуба у меня не было.

Перед Новым годом мне позвонил Магомед Тажудинович Гаджиев и сказал, что Сулейман Керимов хочет встретиться и сделать мне подарок к Новому году. Говорю, смеясь: „Какой, машину хочет подарить?“. Мне ответили: „Да нет. То, что ты любишь больше всего“. С этого все и началось.

Потом встретились с Сулейманом, он говорит: „Я или заканчиваю, бросаю, просто закрываю фирму, или ты берешь и продолжаешь. Никаких других вариантов нет“. На что я вынужден был согласиться. Он сказал, что будет мне помогать, насколько это возможно, и выразил желание, чтобы „Анжи“ существовал и развивался».