Кадиев: "Керимов сказал: «Либо закрою „Анжи“, либо ты займёшься клубом»"
Новый президент «Анжи» Осман Кадиев во время встречи с болельщиками клуба рассказал, как стал его владельцем.
«Я вам объясню, что произошло. Никаких покупок или продаж с хозяевами клуба у меня не было.
Перед Новым годом мне позвонил Магомед Тажудинович Гаджиев и сказал, что Сулейман Керимов хочет встретиться и сделать мне подарок к Новому году. Говорю, смеясь: „Какой, машину хочет подарить?“. Мне ответили: „Да нет. То, что ты любишь больше всего“. С этого все и началось.
Потом встретились с Сулейманом, он говорит: „Я или заканчиваю, бросаю, просто закрываю фирму, или ты берешь и продолжаешь. Никаких других вариантов нет“. На что я вынужден был согласиться. Он сказал, что будет мне помогать, насколько это возможно, и выразил желание, чтобы „Анжи“ существовал и развивался».
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Выделил бы эти деньги для бедных людей,польза была бы огромная.
Как Губернатор Жвачкин может руководить областью?...
...Если фактически угробил клуб, президентом которого сам и является.