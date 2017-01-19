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Хитцфельд: «„Баварии“ будет непросто найти замену Роббену и Рибери»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Хитцфельд Оттмар , Роббен Арьен, Рибери Франк
Сегодня, 18:43 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд считает, что мюнхенскому клуб будет непросто найти замену своим полузащитникам Арьену Роббену и Франку Рибери, когда те решат завершить карьеру или покинуть клуб. 

«„Бавария“ уже строит новую команду, однако Роббен и Рибери гарантированно являются игроками стартового состава, если здоровы. Таким игрокам невозможно моментально найти замену. Это не просто топ-игроки, они находятся на ином уровне.

Поэтому „Бавария“ будет готовить им замену постепенно. Дуглас Коста и Кингсли Коман уже играют регулярно, они должны будут подхватить эстафету.

Их взяли в „Баварию“, чтобы они прогрессировали. Но неправильно будет сразу ожидать от них игры уровня Роббена и Рибери».

Напомним, что ранее Роббен и Рибери продлили контракты с «Баварией» на год.

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