Газинский: «Не верю в искренность извинений Хави Гарсии»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский не верит в искренность извинений хавбека «Зенита» Хавьера Гарсии, который в матче 15-го тура РФПЛ ударом локтя сломал игроку «быков» нос:

«Конечно, когда тебя бьют исподтишка, целенаправленно, всегда хочется ответить. Но этого делать нельзя. Знаете, я понимаю, что футбол – это зашкаливающие эмоции. И порой, когда заведешься, то можешь кого-то ударить. Но! Например, случай с Михаликом (хавбек „Локомотива“ локтем ударил Газинского по голове прим. ред.). Он в тот же день вечером позвонил мне и извинился. Никаких проблем.

Но когда Гарсия целенаправленно бьет локтем, а потом, как я увидел на повторе, машет руками и жестами показывает на меня, мол, поднимайся, что ты тут лежишь, а затем лишь через четыре дня пишет сообщение, якобы извиняясь, я не верю в его искренность. Не верю, что он действительно хочет извиниться передо мной. Если ты действительно раскаиваешься, то ты подойдешь после игры, найдешь время, чтобы извиниться. Но, как говорится, Бог ему судья. Сделал и сделал. После драки кулаками не машут. И выяснять отношения дальше будет мелочно. Мне нужно все доказывать на футбольном поле».