Симеоне: «Счёт 3:0 не отображает реального положения дел в матче с „Эйбаром“»
Сегодня, 00:26 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка Испании, в котором его подопечные со счетом 3:0 обыграли «Эйбар»:
«Наш сегодняшний соперник хорошо выступает как в лиге, так и в Кубке. Игра не была такой легкой, как об этом может свидетельствовать счет.
Решен ли вопрос с выходом „Атлетико“ в следующий раунд? Нет, ведь все мы знаем, что может произойти в кубковом матче.
Теперь наша цель - матч с „Атлетиком“, который очень силен на своем поле».
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