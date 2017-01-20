Симеоне: «Счёт 3:0 не отображает реального положения дел в матче с „Эйбаром“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка Испании, в котором его подопечные со счетом 3:0 обыграли «Эйбар»:

«Наш сегодняшний соперник хорошо выступает как в лиге, так и в Кубке. Игра не была такой легкой, как об этом может свидетельствовать счет.

Решен ли вопрос с выходом „Атлетико“ в следующий раунд? Нет, ведь все мы знаем, что может произойти в кубковом матче.

Теперь наша цель - матч с „Атлетиком“, который очень силен на своем поле».