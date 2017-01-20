«Рома» сокрушила «Сампдорию»
Сегодня, 00:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 1/8 финала Кубка Италии «Рома» оставила не у дел «Сампдорию».
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» – «Сампдория» – 4:0 (1:0)
Голы: Наингголан 39, Джеко 47, Эль-Шаарави 61, Наингголан 90.
«Рома»: Алиссон, Рюдигер, Фасио, Жуан, Перес, Де Росси, Паредес, Мариу (Эмерсон 78), Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти 67), Джеко (Тотти 62).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Сампдория»: Пуджони, Бережински, Додо (Павлович 78), Сильвестре, Реджини, Джуричич, Чигарини, Линетти (Прат 68), Фернандеш, Будимир (Шик 62), Муриэль.
Главный тренер: Марко Джампаоло.
Судья: Джанпаоло Кальварезе.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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