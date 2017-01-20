«Рома» сокрушила «Сампдорию»

В поединке 1/8 финала Кубка Италии «Рома» оставила не у дел «Сампдорию».

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» – «Сампдория» – 4:0 (1:0)

Голы: Наингголан 39, Джеко 47, Эль-Шаарави 61, Наингголан 90.

«Рома»: Алиссон, Рюдигер, Фасио, Жуан, Перес, Де Росси, Паредес, Мариу (Эмерсон 78), Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти 67), Джеко (Тотти 62).

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Сампдория»: Пуджони, Бережински, Додо (Павлович 78), Сильвестре, Реджини, Джуричич, Чигарини, Линетти (Прат 68), Фернандеш, Будимир (Шик 62), Муриэль.

Главный тренер: Марко Джампаоло.

Судья: Джанпаоло Кальварезе.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.