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«Рома» сокрушила «Сампдорию»

Матч: РомаРома4 : 0СампдорияСампдория
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 1/8 финала Кубка Италии «Рома» оставила не у дел «Сампдорию».

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» – «Сампдория» – 4:0 (1:0)
Голы: Наингголан 39, Джеко 47, Эль-Шаарави 61, Наингголан 90.

«Рома»: Алиссон, Рюдигер, Фасио, Жуан, Перес, Де Росси, Паредес, Мариу (Эмерсон 78), Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти 67), Джеко (Тотти 62).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Сампдория»: Пуджони, Бережински, Додо (Павлович 78), Сильвестре, Реджини, Джуричич, Чигарини, Линетти (Прат 68), Фернандеш, Будимир (Шик 62), Муриэль.
Главный тренер: Марко Джампаоло.

Судья: Джанпаоло Кальварезе.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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