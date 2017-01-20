Сёмин: «„Локомотив“ ищет стабильного форварда»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвел промежуточные итоги первого сбора команды, а также отметил, что клуб продолжает поиски подходящего форварда:

«Думаю, матч с „Базелем“ (прим. – 2:1 в пользу „Базеля“) можно занести в актив, все-таки швейцарцы на данный момент лучше готовы физически. Наши футболисты хорошо боролись, но в игре не хватало изюминки. Конечно, сказалось, что матч пропустила большая группа игроков. Ребятам нужно восстановиться, чтобы выйти на поле в следующей встрече. В целом же, провели хороший и полезный спарринг. Мы даем игровое время молодым футболистам и делаем выводы, кто поедет с нами на второй сбор.

Команда хорошо работает на сборе, проводит хорошие матчи, по которым можно делать определенные выводы. Пока нам не хватает людей в обороне - пробуем на позиции центрального защитника Баринова. Дмитрий смотрится неплохо, но это опорный полузащитник, у которого, кстати, все шансы играть в старте. Что касается атакующих действий, мы в поисках стабильного форварда. В прошлом матче неплохо сыграл Коре, посмотрим его на втором сборе. И, конечно, надеемся на усиление состава».