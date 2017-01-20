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Ильярраменди: «Если бы Месси носил футболку другого клуба, его бы удалили»

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Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Ильярраменди Асьер, Месси Лионель
Сегодня, 08:32 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Реала Сосьедад» Асьер Ильярраменди считает, что судья должен был удалять нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за вторую желтую карточку в первом матче 1/4 финала Кубка Испании между командами:

«Зурутуса не был в офсайде, а Месси... это в любом случае нарушение, тянувшее на желтую карточку. Если бы он носил футболку другого клуба, его бы удалили. Как бы то ни было, мы не должны падать духом.

Нас уже разок обокрали в матче Ла Лиги».

После чего экс-хавбек «Реала» опубликовал на своей странице в сети Twitter пост следующего содержания:

«И опять, как и всегда! Снова...»

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