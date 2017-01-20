Ильярраменди: «Если бы Месси носил футболку другого клуба, его бы удалили»
Сегодня, 08:32 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Реала Сосьедад» Асьер Ильярраменди считает, что судья должен был удалять нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за вторую желтую карточку в первом матче 1/4 финала Кубка Испании между командами:
«Зурутуса не был в офсайде, а Месси... это в любом случае нарушение, тянувшее на желтую карточку. Если бы он носил футболку другого клуба, его бы удалили. Как бы то ни было, мы не должны падать духом.
Нас уже разок обокрали в матче Ла Лиги».
После чего экс-хавбек «Реала» опубликовал на своей странице в сети Twitter пост следующего содержания:
«И опять, как и всегда! Снова...»
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Месси в футболке другой команды?! Ты о чем?! Он игрок одной команды, в другой бы сидел на банке(если только это не МС с пепкой, где дырка Браво бесменный вратарь).
Черномырдин лучше формулировал: Никогда такого не было, и вот опять!