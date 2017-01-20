Боккетти: «Готов дойти до Италии пешком, если „Спартак“ выиграет чемпионат!»
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти сравнил нынешнего и бывшего наставников «красно-белых» - Массимо Карреру и Дмитрия Аленичева, а также рассказал, на что он готов пойти ради победы команды в чемпионате России:
«В чем разница между Аленичевым и Каррерой? Сложно сказать. Они оба - очень хорошие тренеры, оба играли в чемпионате Италии в составе очень сильных команд. Наверное, Массимо оказался в нужное время в нужном месте, так бывает. Когда он играл в „Ювентусе“, он был хорошим защитником, я слышал о нем, видел его игру, также я видел и игру Аленичева в „Роме“. Для меня большая честь работать с таким тренером, как Каррера; то же самое было и с Аленичевым.
Мне очень приятно работать с Массимо, он очень хороший тренер и очень хороший человек. Я не могу ответить конкретно на вопрос, что изменилось в „Спартаке“ с приходом Массимо, но мы видим, что команда лидирует в чемпионате с отрывом от ближайшего преследователя в пять очков. Последние 15 лет такого не было. Наверное, каждый из футболистов изменил что-то в себе и в своей игре, все вместе мы выросли как игроки и как команда, мы стали больше доверять друг другу.
На что готов пойти, если „Спартак“ возьмет золото? На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!»
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Или кто там на лысо обещал сделать форму будки ?