В понедельник Дибала и «Ювентус» обсудят новый контракт игрока

По информации итальянских СМИ, в понедельник нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала встретится с руководством туринского клуба, чтобы обсудить продление контракта.

«Бьянконери» намерены предложить 23-летнему аргентинцу новый трудовой договор на улучшенных условиях, чтобы охладить интерес «Реала» и «Барселоны» к футболисту.

По слухам, жалование игрока увеличится с 2 до 5 млн евро в год, а еще 2 млн евро будут предусмотрены в качестве всевозможных бонусов.