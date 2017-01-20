В понедельник Дибала и «Ювентус» обсудят новый контракт игрока
Сегодня, 15:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, в понедельник нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала встретится с руководством туринского клуба, чтобы обсудить продление контракта.
«Бьянконери» намерены предложить 23-летнему аргентинцу новый трудовой договор на улучшенных условиях, чтобы охладить интерес «Реала» и «Барселоны» к футболисту.
По слухам, жалование игрока увеличится с 2 до 5 млн евро в год, а еще 2 млн евро будут предусмотрены в качестве всевозможных бонусов.
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