Источник: «5-6 игроков „Зенита“ покинут клуб этой зимой»

По информации источника, «Зенит» затеял чистку рядов этой зимой.

Сообщается, что клуб с берегов Невы расстанется с рядом футболистов, на которых не рассчитывает главный тренер команды Мирча Луческу.

Среди игроков, которые с большой долей вероятности покинут клуб, называются полузащитники Александр Рязанцев, Павел Могилевец и Никита Саламатов, а также защитник Николас Ломбертс.

Более того, как уже сообщалось ранее, полузащитник Маурисио может перейти в «Ниццу» или «Бордо» на правах аренды.