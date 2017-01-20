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Источник: «5-6 игроков „Зенита“ покинут клуб этой зимой»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Могилевец Павел, Рязанцев Александр, Саламатов Никита, Ломбертс Николас, Маурисио
Сегодня, 16:24 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, «Зенит» затеял чистку рядов этой зимой.

Сообщается, что клуб с берегов Невы расстанется с рядом футболистов, на которых не рассчитывает главный тренер команды Мирча Луческу.

Среди игроков, которые с большой долей вероятности покинут клуб, называются полузащитники Александр РязанцевПавел Могилевец и Никита Саламатов, а также защитник Николас Ломбертс.

Более того, как уже сообщалось ранее, полузащитник Маурисио может перейти в «Ниццу» или «Бордо» на правах аренды.

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