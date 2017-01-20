Источник: «5-6 игроков „Зенита“ покинут клуб этой зимой»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Могилевец Павел, Рязанцев Александр, Саламатов Никита, Ломбертс Николас, Маурисио
Сегодня, 16:24 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, «Зенит» затеял чистку рядов этой зимой.
Сообщается, что клуб с берегов Невы расстанется с рядом футболистов, на которых не рассчитывает главный тренер команды Мирча Луческу.
Среди игроков, которые с большой долей вероятности покинут клуб, называются полузащитники Александр Рязанцев, Павел Могилевец и Никита Саламатов, а также защитник Николас Ломбертс.
Более того, как уже сообщалось ранее, полузащитник Маурисио может перейти в «Ниццу» или «Бордо» на правах аренды.
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Напомним, по условиям сделки по продаже Молло «Сент-Этьеном» в «Крылья Советов» в августе 2016 года, зеленые должны были получить 50 процентов от суммы будущего трансфера игрока. Об этом 15 числа заявил президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер, сообщивший, что его клуб получит лишь 250 тысяч евро, так как «Зенит» заплатил за переход Молло € 500 тыс.
Источник сообщает, что «Сент-Этьен» получил информацию, согласно которой сумма трансфера на самом деле составила 3,2 млн евро, а потому клуб рассматривает вариант с обращением в ФИФА.
И РАСФОРМИРОВАНИЕ!!!