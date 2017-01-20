Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб может перейти в «Оренбург». По слухам, интерес к 35-летнему игроку проявляют также в Турции. У футболиста уже есть опыт выступлений в РФПЛ: в 2012 году Глеб провел несколько матчей в составе «Крыльев Советов».

В прошлом сезоне Глеб выиграл чемпионат Беларуси вместе с БАТЭ.