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Глеб может перейти в «Оренбург»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Оренбург, БАТЭ, Глеб Александр
Сегодня, 22:01 | Источник: Твиттер Беларусь 5 | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб может перейти в «Оренбург». По слухам, интерес к 35-летнему игроку проявляют также в Турции. У футболиста уже есть опыт выступлений в РФПЛ: в 2012 году Глеб провел несколько матчей в составе «Крыльев Советов».

В прошлом сезоне Глеб выиграл чемпионат Беларуси вместе с БАТЭ.

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