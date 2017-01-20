Глеб может перейти в «Оренбург»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Оренбург, БАТЭ, Глеб Александр
Сегодня, 22:01 | Источник: Твиттер Беларусь 5 | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб может перейти в «Оренбург». По слухам, интерес к 35-летнему игроку проявляют также в Турции. У футболиста уже есть опыт выступлений в РФПЛ: в 2012 году Глеб провел несколько матчей в составе «Крыльев Советов».
В прошлом сезоне Глеб выиграл чемпионат Беларуси вместе с БАТЭ.
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