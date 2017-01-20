Ганчаренко: «ЦСКА тестирует схему 3-5-2»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о процессе подготовки команды ко второй части сезона. В настоящее время «армейцы» проводят свой учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе.

«Конечно, мы пока тестируем схему »3-5-2«, пробуем. В то же время остаётся прошлогодняя схема. Она хорошо работала, но какие-то изменения нужны. Посмотрим, каким образом команда реагирует. У нас ещё достаточно много товарищеских матчей, чтобы понять это. По тому, как мы работаем на тренировках, и как рассказываем на теории — считаю, что команда хорошо схватывает.

Кто-то очень хорошо понимает по теории, кто-то по видео, а кого-то надо водить за руку. Что касается молодёжи, то очень важно, чтобы они понимали своё место на поле: что делать в атаке и в обороне. Кому-то достаточно просто на пальцах объяснить. Хороши любые средства, чтобы добиться цели. Молодые всегда должны присутствовать, чувствовать, что могут попасть в первую команду. Они привносят свою динамику и азарт в тренировки, что тоже очень важно. Всегда люблю заниматься с молодыми футболистами, из них можно лепить что угодно».