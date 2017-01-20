Рейтинг@Mail.ru

Ганчаренко: «ЦСКА тестирует схему 3-5-2»

Соккер.Ру // Россия: тренеры, ЦСКА, Ганчаренко Виктор
Вчера, 23:33 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о процессе подготовки команды ко второй части сезона. В настоящее время «армейцы» проводят свой учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе.

«Конечно, мы пока тестируем схему »3-5-2«, пробуем. В то же время остаётся прошлогодняя схема. Она хорошо работала, но какие-то изменения нужны. Посмотрим, каким образом команда реагирует. У нас ещё достаточно много товарищеских матчей, чтобы понять это. По тому, как мы работаем на тренировках, и как рассказываем на теории — считаю, что команда хорошо схватывает.

Кто-то очень хорошо понимает по теории, кто-то по видео, а кого-то надо водить за руку. Что касается молодёжи, то очень важно, чтобы они понимали своё место на поле: что делать в атаке и в обороне. Кому-то достаточно просто на пальцах объяснить. Хороши любые средства, чтобы добиться цели. Молодые всегда должны присутствовать, чувствовать, что могут попасть в первую команду. Они привносят свою динамику и азарт в тренировки, что тоже очень важно. Всегда люблю заниматься с молодыми футболистами, из них можно лепить что угодно».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:11
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 00:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:58
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:50
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:36 Слухи Карпин, Писарев и Бородюк претендуют на пост наставника сборной Беларуси 12
06:21 Непомнящий: «Руководство „Томи“ не думало о завтрашнем дне» 10
05:20 Сёмин: «„Локомотив“ ищет стабильного форварда» 8
02:14 Непомнящий: «В противовес Моуриньо поставлю Бердыева» 25
19 января 2017
15:47 Бушманов возглавит молодёжную сборную России 38
12:50 Черчесов: «Нужно сделать так, чтобы фанаты хотели болеть за сборную» 91
04:42 Павлов: «Я против лимита. Должны играть сильнейшие» 6
02:23 Павлов: «Спиртное и Романцев? Как же он выиграл тогда 10 чемпионатов?» 24
17 января 2017
16:08 Повар ЦСКА: «Слуцкий по большому счёту всеядный человек» 82
12:15 Сын Тарханова возглавит молодежку «Урала» 7
все материалы по этой теме
Турниры