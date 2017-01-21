«Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга»
В матче 17-го тура Бундеслиги «Бавария» сумела переиграть «Фрайбург».
Фрайбург, стадион «Шварцвальд».
«Фрайбург» - «Бавария» - 1:2 (1:1)
Голы: Хаберер 4 — Левандовски 35, 90+1.
«Фрайбург»: Шволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель (Кюблер 83), Гульде, Франтц, Хефлер, Хаберер (Булут 80), Филипп, Грифо, Нидерлехнер (Петерсен 70).
Главный тренер: Кристиан Штрайх.
«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат 71), Роббен, Лам, Видаль (Киммих 55), Хаби Алонсо, Дуглас Коста (Рибери 71), Мюллер, Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Предупреждения: Хаби Алонсо 31, Дуглас Коста 48, Хаберер 74, Шволов 84.
Судья: Мануэль Грефе.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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