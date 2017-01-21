Самедов: «Условия великолепные, команда великолепная, всё очень нравится»

Новичок «Спартака» Александр Самедов поделился первыми впечатлениями о пребывании в расположении «красно-белых».

«Отлично, все здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные. Команда великолепная. Работается хорошо. Все очень нравится. Главное для меня за ближайшие дни — поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это на сегодня самое важное.

Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто».