Самедов: «Условия великолепные, команда великолепная, всё очень нравится»
Сегодня, 00:37 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Спартака» Александр Самедов поделился первыми впечатлениями о пребывании в расположении «красно-белых».
«Отлично, все здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные. Команда великолепная. Работается хорошо. Все очень нравится. Главное для меня за ближайшие дни — поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это на сегодня самое важное.
Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто».
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