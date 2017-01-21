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Самедов: «Условия великолепные, команда великолепная, всё очень нравится»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 00:37 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Спартака» Александр Самедов поделился первыми впечатлениями о пребывании в расположении «красно-белых».

«Отлично, все здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные. Команда великолепная. Работается хорошо. Все очень нравится. Главное для меня за ближайшие дни — поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это на сегодня самое важное.

Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто».

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