Гаврилов: «Боккетти – неплохой защитник, не более»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос, одобряет ли он продление контракта защитника Сальваторе Боккетти с красно-белыми:

«Думаю, руководители клуба пошли на этот шаг из-за того, что никого лучше найти не удалось. Я никогда Боккетти не переоценивал. Защитник неплохой, не более».

Напомним, ранее появилась информация, что с лета этого года зарплата итальянца по новому контракту уменьшится в два раза по сравнению с тем, как он зарабатывает в «Спартаке» сейчас.