Гаврилов: «Боккетти – неплохой защитник, не более»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Боккетти Сальваторе, Гаврилов Юрий
Сегодня, 07:32 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос, одобряет ли он продление контракта защитника Сальваторе Боккетти с красно-белыми:
«Думаю, руководители клуба пошли на этот шаг из-за того, что никого лучше найти не удалось. Я никогда Боккетти не переоценивал. Защитник неплохой, не более».
Напомним, ранее появилась информация, что с лета этого года зарплата итальянца по новому контракту уменьшится в два раза по сравнению с тем, как он зарабатывает в «Спартаке» сейчас.
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через