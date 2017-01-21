Президент «Лиона»: «Предложение ПСЖ по Депаю было больше нашего»
Сегодня, 10:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас отметил, что ПСЖ предлагал за Мемфиса Депая больше денег, чем его клуб, однако игрок предпочел перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Лион».
«Предложение ПСЖ было больше. Можете спросить их людей. Были еще некоторые клубы, заинтересованные в Мемфисе. „Ницца“ не могла предложить нужные деньги, был еще ПСЖ, а также иностранные клубы».
Другие материалы по теме:
09:54 Слухи «Хебей Чайна Форчун» нацелился на Силву и Насри 1
09:45 Слухи «Севилье» нужен полузащитник «Лилля» 0
06:56 Слухи «Лион» попробует подписать Эвра 2
05:54 Слухи «Челси» рассматривает кандидатуры Лукаку и Бентеке 3
Вчера
Или войдите через