Президент «Лиона»: «Предложение ПСЖ по Депаю было больше нашего»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас отметил, что ПСЖ предлагал за Мемфиса Депая больше денег, чем его клуб, однако игрок предпочел перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Лион».

«Предложение ПСЖ было больше. Можете спросить их людей. Были еще некоторые клубы, заинтересованные в Мемфисе. „Ницца“ не могла предложить нужные деньги, был еще ПСЖ, а также иностранные клубы».