Рейтинг@Mail.ru

Президент «Лиона»: «Предложение ПСЖ по Депаю было больше нашего»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Лион, Депай Мемфис
Сегодня, 10:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас отметил, что ПСЖ предлагал за Мемфиса Депая больше денег, чем его клуб, однако игрок предпочел перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Лион».

«Предложение ПСЖ было больше. Можете спросить их людей. Были еще некоторые клубы, заинтересованные в Мемфисе. „Ницца“ не могла предложить нужные деньги, был еще ПСЖ, а также иностранные клубы».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
09:54 Слухи «Хебей Чайна Форчун» нацелился на Силву и Насри 1
09:51 Кин: «Я бы на месте Диего Косты принял предложение из Китая» 6
09:45 Слухи «Севилье» нужен полузащитник «Лилля» 0
07:12 Слухи «Бока Хуниорс» ведет переговоры с МЮ о трансфере Ромеро 0
06:56 Слухи «Лион» попробует подписать Эвра 2
06:12 «Манчестер Сити» заплатил рекордную сумму за 13-летнего защитника 5
05:54 Слухи «Челси» рассматривает кандидатуры Лукаку и Бентеке 3
04:32 Слухи Форвард киевского «Динамо» Гладкий перейдет в «Аланьяспор» 1
01:53 Слухи МЮ и «Боруссия» Д интересуются 19-летним форвардом «Аякса» Долбергом 0
Вчера
23:16 «Эвертон» опровергает сделку с «Миланом» по Деулофеу 1
все материалы по этой теме
Турниры