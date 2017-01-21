Самедов: «Спартаковский дух не то чтобы потерян»
Новичок «Спартака» Александр Самедов выразил мнение о том, есть ли в клубе знаменитый командный дух.
«Для меня не стало неожиданностью, что с приходом Карреры „Спартак“ получил отличную возможность стать чемпионом. За счет командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает. Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.
Существует ли спартаковский дух? Мое мнение: он был присущ эпохе Романцева. Точнее, он был и раньше, но я говорю из того, что застал. Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было скорее свойственно другим поколениям. Даст Бог, спартаковский дух еще будет привит.
Я всегда говорил, что являюсь спартаковским воспитанником. Горжусь этим. Да, большую часть карьеры провел не в „Спартаке“, но я вырос именно там. Все уровни: школа, молодежка, основа».
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даже лень весь список позора приводить, все его знают xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Завтра расскажет как плакал каждый вечер после забитых не за Спартак голов.....
Дениска Глушаков тоже сначала говорил, что ненавидит спартак, но бабки Федуна не пахнут!