Самедов: «Спартаковский дух не то чтобы потерян»

Новичок «Спартака» Александр Самедов выразил мнение о том, есть ли в клубе знаменитый командный дух.

«Для меня не стало неожиданностью, что с приходом Карреры „Спартак“ получил отличную возможность стать чемпионом. За счет командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает. Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.

Существует ли спартаковский дух? Мое мнение: он был присущ эпохе Романцева. Точнее, он был и раньше, но я говорю из того, что застал. Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было скорее свойственно другим поколениям. Даст Бог, спартаковский дух еще будет привит.

Я всегда говорил, что являюсь спартаковским воспитанником. Горжусь этим. Да, большую часть карьеры провел не в „Спартаке“, но я вырос именно там. Все уровни: школа, молодежка, основа».