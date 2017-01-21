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Самедов: «Спартаковский дух не то чтобы потерян»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 11:40 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Новичок «Спартака» Александр Самедов выразил мнение о том, есть ли в клубе знаменитый командный дух.

«Для меня не стало неожиданностью, что с приходом Карреры „Спартак“ получил отличную возможность стать чемпионом. За счет командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает. Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.

Существует ли спартаковский дух? Мое мнение: он был присущ эпохе Романцева. Точнее, он был и раньше, но я говорю из того, что застал. Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было скорее свойственно другим поколениям. Даст Бог, спартаковский дух еще будет привит.

Я всегда говорил, что являюсь спартаковским воспитанником. Горжусь этим. Да, большую часть карьеры провел не в „Спартаке“, но я вырос именно там. Все уровни: школа, молодежка, основа».

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