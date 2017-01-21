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Самедов: «Хочется, чтобы болельщики „Спартака“ хорошо меня приняли»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 13:41 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от того, как его примут болельщики.

«Я думаю, что все будет хорошо. Конечно, хочется, чтобы тебя принимали хорошо. Я не могу за людей говорить. Просто надеюсь, что все будет позитивно.

Не буду отрицать, что люблю этот город. Хотя у меня не было цели выступать только в Москве. Так сложилось. Хотя были и другие варианты. Это хорошо, но впереди 13 туров. Это 39 очков. Надо хорошо подготовиться к этим 13 финалам. Нас ждет интересная борьба».

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