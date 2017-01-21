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ЦСКА не будет досрочно возвращать Ткачёва

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, ЦСКА, Крылья Советов, Ткачев Сергей
Сегодня, 15:44 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Ткачева Владимир Дейнека отметил, что ЦСКА не собирается досрочно возвращать игрока из аренды.

«Ткачев останется в „Крыльях“ до конца арендного соглашения. Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Ганчаренко рассчитывает на полузащитника».

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