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«Реал» - «Малага»: стартовые составы

Матч: РеалРеал0 : 0МалагаМалага
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:29 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на матч 19-го тура Примеры между «Реалом» и «Малагой».

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Начо, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос, Васкес, Роналду, Бензема.

«Малага»: Камени, Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос, Камачо, Ресио, Форнальс, Аньор, Чори Кастро, Пеньяранда.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре Примеры «Реал» уступил «Севилье» (1:2).

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