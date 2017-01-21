«Реал» - «Малага»: стартовые составы
Сегодня, 17:29 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 19-го тура Примеры между «Реалом» и «Малагой».
«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Начо, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос, Васкес, Роналду, Бензема.
«Малага»: Камени, Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос, Камачо, Ресио, Форнальс, Аньор, Чори Кастро, Пеньяранда.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре Примеры «Реал» уступил «Севилье» (1:2).
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Ким Эн Джин уже все наряды вне очереди отработал?
Что то не видать. Аха-ха)
Или пусть свой высокий уровень покажут твои игроки.
Дальше проигрывать будет уже просто неприлично.
И нападение полностью другое бы поставить, молодежь голодную до побед...
Хиль Мансано Хесус )) Он в майке Реала родился . сам говорил