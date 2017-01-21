«Реал» - «Малага»: стартовые составы

Обнародованы стартовые составы команд на матч 19-го тура Примеры между «Реалом» и «Малагой».

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Начо, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос, Васкес, Роналду, Бензема.

«Малага»: Камени, Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос, Камачо, Ресио, Форнальс, Аньор, Чори Кастро, Пеньяранда.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре Примеры «Реал» уступил «Севилье» (1:2).