Мутко: «Сборная России обречена не сыграть на „Крестовском“ до Кубка конфедераций»
Сегодня, 17:50 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборной России не удастся сыграть на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге до старта Кубка конфедераций.
«Очень хотелось, чтобы сборная сыграла на новом стадионе в Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций, но не получится. Во-первых, ввиду климатических условий мы будем беречь газон, а во-вторых, у нас окно есть только в июне. А по регламенту Кубка конфедераций за два месяца мы не можем проводить на стадионе зрелищные события, а за месяц - футбольные матчи.
Мы обречены не сыграть (в Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций)».
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при твоем руководстве точно обречена
при твоем руководстве точно обречена
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Видимо и крыша протекает и из щелей дует(((
Газон не трогать. Сделать площадку для селфи и все. Может окупиться тогда?)
Он хотел сказать батут. Мы обречены смотреть эту сагу до Евро2020 как минимум, а дальше, как пойдет.
при твоем руководстве точно обречена