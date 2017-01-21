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Мутко: «Сборная России обречена не сыграть на „Крестовском“ до Кубка конфедераций»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: стадионы, Россия, Мутко Виталий
Сегодня, 17:50 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборной России не удастся сыграть на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге до старта Кубка конфедераций.

«Очень хотелось, чтобы сборная сыграла на новом стадионе в Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций, но не получится. Во-первых, ввиду климатических условий мы будем беречь газон, а во-вторых, у нас окно есть только в июне. А по регламенту Кубка конфедераций за два месяца мы не можем проводить на стадионе зрелищные события, а за месяц - футбольные матчи.

Мы обречены не сыграть (в Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций)».

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