ЦСКА разгромил «Волен», Ионов оформил дубль

В первом матче под руководством Виктора Ганчаренко ЦСКА разгромил швейцарский «Волен». Дублем отметился Алексей Ионов. Находящийся на просмотре у «армейцев» нападающий Джафар сделал результативную передачу на Тимура Жамалетдинова.

ЦСКА - «Волен» - 3:0 (1:0)

Голы : Ионов 32, 48, Жамалетдинов 65.

ЦСКА: Помазун, Олейников, Набабкин, Васин, Щенников, Жамалетдинов, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Ионов, Траоре.

«Волен»: Тахирай, Штаэль, Шмид (Джампа 77), Лусли, фон Нидеройзерн, Кастроман, Бичвич (Сефери 71), Муслин (Фоскини 63), Камбер (Кляйнер 63), Тадич (Дангубич 77), Пачар (Пальюка 71).