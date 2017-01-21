ЦСКА разгромил «Волен», Ионов оформил дубль
Сегодня, 19:17 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В первом матче под руководством Виктора Ганчаренко ЦСКА разгромил швейцарский «Волен». Дублем отметился Алексей Ионов. Находящийся на просмотре у «армейцев» нападающий Джафар сделал результативную передачу на Тимура Жамалетдинова.
ЦСКА - «Волен» - 3:0 (1:0)
Голы: Ионов 32, 48, Жамалетдинов 65.
ЦСКА: Помазун, Олейников, Набабкин, Васин, Щенников, Жамалетдинов, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Ионов, Траоре.
«Волен»: Тахирай, Штаэль, Шмид (Джампа 77), Лусли, фон Нидеройзерн, Кастроман, Бичвич (Сефери 71), Муслин (Фоскини 63), Камбер (Кляйнер 63), Тадич (Дангубич 77), Пачар (Пальюка 71).
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ЦСКА с победой!
ЦСКА с победой!
Помазун, Олейников, Жамалетдинов, Гордюшенко, Кучаев, Джафар,
А Волен с какой лиги швейцарского чемпионата ?
Так держать!
Только ЦСКА и Енисей!