Рейтинг@Mail.ru

МЮ вырвал ничью у «Сток Сити» благодаря голу Руни на последних минутах матча

Матч: Сток СитиСток Сити1 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со «Сток Сити». 

Сток-он-Трент, «Британниа Стэдиум».

«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (0:0)
Гол: Мата 19 (аг) — Руни 90+4.

«Сток Сити»: Грант, Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс-Инди, Уэлан, Адам (Афеллай 63), Аллен, Шакири (Нгой 73), Арнаутович (Имбула 88), Крауч.
Главный тренер: Марк Хьюз.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Блинд, Погба, Эррера, Мата (Руни 67), Феллаини (Рэшфорд 56), Мхитарян (Лингард 73), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Арнаутович 7, Грант 59, Питерс 62, Аллен 90+4.

Судья: Марк Клаттенбург.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:13
ответ пользователю lobsterdam (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:13
ответ пользователю Ice van Reed (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:12
ответ пользователю АДЕКВАТНЫЙ95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:11
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:11
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:10
ответ пользователю ct (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:09
ответ пользователю Evilhuman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:09
ответ пользователю ReD_MU_DeVIL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:09
ответ пользователю АдекватныйНеадекват (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:08
ответ пользователю Serjinho (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:08
ответ пользователю АдекватныйНеадекват (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:07
ответ пользователю АДЕКВАТНЫЙ95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:07
ответ пользователю АДЕКВАТНЫЙ95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:07
ответ пользователю ЛИВЕРПУЛЬ2005 (комментарий удален) (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:06
ответ пользователю ЛИВЕРПУЛЬ2005 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:06
ответ пользователю АдекватныйНеадекват (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:06
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:06
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:05
ответ пользователю АДЕКВАТНЫЙ95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:05
ответ пользователю ЛИВЕРПУЛЬ2005 (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
ct
Сегодня 20:04
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:03
ответ пользователю Evilhuman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:39 Фото «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: стартовые составы 12
19:26 Видео Дортмундская «Боруссия» переиграла «Вердер» 0
18:12 «Нант» - ПСЖ: стартовые составы 1
17:29 «Реал» - «Малага»: стартовые составы 11
17:23 Видео «Ливерпуль» дома проиграл «Суонси» 212
17:07 «Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы 5
16:49 «Вердер» - «Боруссия» Д: стартовые составы 1
16:43 Матч «Кана» и «Нанси» перенесён из-за повреждений газона 3
14:40 «Ливерпуль» - «Суонси»: стартовые составы 4
00:24 Видео «Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга» 46
все материалы по этой теме
Турниры