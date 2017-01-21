МЮ вырвал ничью у «Сток Сити» благодаря голу Руни на последних минутах матча

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со «Сток Сити».

Сток-он-Трент, «Британниа Стэдиум».

«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (0:0)

Гол : Мата 19 (аг) — Руни 90+4.

«Сток Сити»: Грант, Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс-Инди, Уэлан, Адам (Афеллай 63), Аллен, Шакири (Нгой 73), Арнаутович (Имбула 88), Крауч.

Главный тренер: Марк Хьюз.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Блинд, Погба, Эррера, Мата (Руни 67), Феллаини (Рэшфорд 56), Мхитарян (Лингард 73), Ибрагимович.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Арнаутович 7, Грант 59, Питерс 62, Аллен 90+4.

Судья: Марк Клаттенбург.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.