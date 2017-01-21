МЮ вырвал ничью у «Сток Сити» благодаря голу Руни на последних минутах матча
В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со «Сток Сити».
Сток-он-Трент, «Британниа Стэдиум».
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (0:0)
Гол: Мата 19 (аг) — Руни 90+4.
«Сток Сити»: Грант, Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс-Инди, Уэлан, Адам (Афеллай 63), Аллен, Шакири (Нгой 73), Арнаутович (Имбула 88), Крауч.
Главный тренер: Марк Хьюз.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Блинд, Погба, Эррера, Мата (Руни 67), Феллаини (Рэшфорд 56), Мхитарян (Лингард 73), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Арнаутович 7, Грант 59, Питерс 62, Аллен 90+4.
Судья: Марк Клаттенбург.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Когда тебя кстати выписали, курица?