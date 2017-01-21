Дубль Рамоса принес «Реалу» победу над «Малагой»
В матче 19-го тура Примеры «Реал» усилиями защитника Серхио Рамоса одолел «Малагу».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» - «Малага» - 2:1 (2:0)
Гол: Рамос 34, 42 — Хуанпи 63.
«Реал»: Навас, Варан, Марсело (Иско 25), Начо, Рамос, Модрич (Ковачич 78), Каземиро, Кроос, Васкес, Роналду, Бензема (Мората 82).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Малага»: Камени, Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос (Демикелис 73), Камачо, Ресио, Форнальс, Хуанпи, Чори Кастро (Хони Родригес 67), Пеньяранда (Сантос 79).
Главный тренер: Марсело Ромеро.
Предупреждения: Каземиро 37, Хуан Карлос 39, Камачо 78. Сантос 85, Васкес 85.
Судья: Хиль.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Команда играла лучше Малаги, откровенно, в один момент во втором тайме Малага забила, и получила психологический прилив, но потом они утихли, и Реал буквально уничтожал соперника, правда без забитых мячей к сожалению.
Эта игра - совершенно не игра Роналду, мяч просто отказывался заходить в ворота, даже в случаи когда ему просто не было никуда деваться, но не везло ему, просто не везло, у него хоть и спад, но он потихоньку из этого выходит, медленно конечно, но то что 32-ых летний игрок может выйти из возрастного спада - фантастика.
Бензема... Опять 25, все моменты которые были - запорол, в моменте в первом тайме, где нужно было забивать он бил пяткой, зачем? Непонятно.
Васкес потрясающую игру продемонстрировал, возил соперников на своем фланге как хотел, один из лучших в матче.
А лучший кто как думаете? Рамос ? Возможно, но для меня Кроос, две великолепные передачи выдал он, именно после них Рамос забил. Этот игрок заслуживает аплодисменты, из матча в матч он показывает качественную игру. 👏🏻👏🏻👏🏻
Это были все игроки, которые заслуживали особенного выделение, команда сама по себе хорошо сыграла, с реализацией большие проблемы, и с травмами... Второй матч полряд основной игрок Реала получает травму, дай Бог не серьезная травма будет у Марсело, иначе придется ставить Данило, мне от одного этого упоминания становится не по себе, надеюсь ничего серьезного.
Когда вернется Гарет, все игроки будут в строю, и Криш будет в форме - их не остановить! А пока что играем как играем, из матча в матч лучше, прогресс есть, это приятно, с прошлых двух поражений урок сделан.
Поздравляю всех болельщиков мадридского Реала с этой заслуженной победой! Любите Реал, болейте за Реал!
HalaMadrid
Команда играла лучше Малаги, откровенно, в один момент во втором тайме Малага забила, и получила психологический прилив, но потом они утихли, и Реал буквально уничтожал соперника, правда без забитых мячей к сожалению.
Эта игра - совершенно не игра Роналду, мяч просто отказывался заходить в ворота, даже в случаи когда ему просто не было никуда деваться, но не везло ему, просто не везло, у него хоть и спад, но он потихоньку из этого выходит, медленно конечно, но то что 32-ых летний игрок может выйти из возрастного спада - фантастика.
Бензема... Опять 25, все моменты которые были - запорол, в моменте в первом тайме, где нужно было забивать он бил пяткой, зачем? Непонятно.
Васкес потрясающую игру продемонстрировал, возил соперников на своем фланге как хотел, один из лучших в матче.
А лучший кто как думаете? Рамос ? Возможно, но для меня Кроос, две великолепные передачи выдал он, именно после них Рамос забил. Этот игрок заслуживает аплодисменты, из матча в матч он показывает качественную игру. 👏🏻👏🏻👏🏻
Это были все игроки, которые заслуживали особенного выделение, команда сама по себе хорошо сыграла, с реализацией большие проблемы, и с травмами... Второй матч полряд основной игрок Реала получает травму, дай Бог не серьезная травма будет у Марсело, иначе придется ставить Данило, мне от одного этого упоминания становится не по себе, надеюсь ничего серьезного.
Когда вернется Гарет, все игроки будут в строю, и Криш будет в форме - их не остановить! А пока что играем как играем, из матча в матч лучше, прогресс есть, это приятно, с прошлых двух поражений урок сделан.
Поздравляю всех болельщиков мадридского Реала с этой заслуженной победой! Любите Реал, болейте за Реал!
HalaMadrid
Респект Рамосу.
Респект Рамосу.
Великий игрок.
Яйца Мадрида!
я его с 2015 года не вижу
почему БЕСПОЛЕЗНЫЙ" Роналду играет в нападении и портит атаку за атакой , когда в защите играет нападающий и процент выше реализации , чем у РОналду
Игра хохма.
Всех с победой. У Рона жестокая непруха.
Бензема ноль без палочки. Марса сломали. Бейла тож. Карва тож.
Самая травматичная команда Реал.
Счет на табло.
С победой. Едем дальше братцы.
Спасибо Рамосу скажите, опять вытащил, пока некоторые в упор в штангу лупят.
Жаль Марсело, особенно перед ответной игрой в Кубке
Хорошо, в общем, сыграла "Малага". Мне понравилось. Да и сам матч был интересен.
С победой фанатов!
Респект Рамосу.
Мадридистов с важной победой,после двух поражений три очка важны как никогда.
Команда играла лучше Малаги, откровенно, в один момент во втором тайме Малага забила, и получила психологический прилив, но потом они утихли, и Реал буквально уничтожал соперника, правда без забитых мячей к сожалению.
Эта игра - совершенно не игра Роналду, мяч просто отказывался заходить в ворота, даже в случаи когда ему просто не было никуда деваться, но не везло ему, просто не везло, у него хоть и спад, но он потихоньку из этого выходит, медленно конечно, но то что 32-ых летний игрок может выйти из возрастного спада - фантастика.
Бензема... Опять 25, все моменты которые были - запорол, в моменте в первом тайме, где нужно было забивать он бил пяткой, зачем? Непонятно.
Васкес потрясающую игру продемонстрировал, возил соперников на своем фланге как хотел, один из лучших в матче.
А лучший кто как думаете? Рамос ? Возможно, но для меня Кроос, две великолепные передачи выдал он, именно после них Рамос забил. Этот игрок заслуживает аплодисменты, из матча в матч он показывает качественную игру. 👏🏻👏🏻👏🏻
Это были все игроки, которые заслуживали особенного выделение, команда сама по себе хорошо сыграла, с реализацией большие проблемы, и с травмами... Второй матч полряд основной игрок Реала получает травму, дай Бог не серьезная травма будет у Марсело, иначе придется ставить Данило, мне от одного этого упоминания становится не по себе, надеюсь ничего серьезного.
Когда вернется Гарет, все игроки будут в строю, и Криш будет в форме - их не остановить! А пока что играем как играем, из матча в матч лучше, прогресс есть, это приятно, с прошлых двух поражений урок сделан.
Поздравляю всех болельщиков мадридского Реала с этой заслуженной победой! Любите Реал, болейте за Реал!
HalaMadrid