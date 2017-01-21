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Дубль Рамоса принес «Реалу» победу над «Малагой»

Матч: РеалРеал2 : 1МалагаМалага
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:07 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 19-го тура Примеры «Реал» усилиями защитника Серхио Рамоса одолел «Малагу».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» - «Малага» - 2:1 (2:0)
Гол: Рамос 34, 42Хуанпи 63.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело (Иско 25), Начо, Рамос, Модрич (Ковачич 78), Каземиро, Кроос, Васкес, Роналду, Бензема (Мората 82).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Малага»: Камени, Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос (Демикелис 73), Камачо, Ресио, Форнальс, Хуанпи, Чори Кастро (Хони Родригес 67), Пеньяранда (Сантос 79).
Главный тренер: Марсело Ромеро.

Предупреждения: Каземиро 37, Хуан Карлос 39, Камачо 78. Сантос 85, Васкес 85.

Судья: Хиль.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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