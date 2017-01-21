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Руни: «Будет, что рассказать детям»

Матч: Сток СитиСток Сити1 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Руни Уэйн
Сегодня, 21:14 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями после того, как он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, побив рекорд Бобби Чарльтона.

«Бобби Чарльтон - знаковая фигура для „Манчестер Юнайтед“, я его очень уважаю. Когда я только приходил в этот клуб, то не думал, что смогу добиться чего-то подобного.

Чарльтон поздравил меня в раздевалке, так что теперь я знаю, что он тоже рад за меня в некотором роде.

Я командный игрок, но рекорды очень важны. После завершения карьеры можно будет оглянуться назад и рассказать о некоторых достижениях своим детям».

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