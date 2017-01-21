«РБ Лейпциг» разобрался с «Айнтрахтом»

В матче 17-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» уверенно обыграл франкфуртский «Айнтрахт».

Лейпциг, «Ред Булл Арена».

«РБ Лейпциг» - «Айнтрахт» Ф - 3:0 (2:0)

Голы : Комппер 7, Вернер 45, Вальехо 67 (аг).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернардо, Забитцер, Ильзанкер (Берк 70), Демме, Кейта, Вернер (Кайзер 80), Поульсен (Зельке 62).

Главный тренер: Ральф Хазенхютль.

«Айнтрахт» Ф: Градецки, Хектор, Вальехо, Очипка, Абраам, Хасебе, Маскарель, Гачинович (Баркок 72), Чендлер, Ребич (Сеферович 72), Хргота (Линднер 6).

Главный тренер: Нико Ковач.

Предупреждения: Ребич 15, Маскарель 69, Зельке 71.

Удаление: Градецки 4.

Судья: Дениз Айтекин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.