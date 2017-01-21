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«РБ Лейпциг» разобрался с «Айнтрахтом»

Матч: РБ ЛейпцигРБ Лейпциг3 : 0АйнтрахтАйнтрахт
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:23 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 17-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» уверенно обыграл франкфуртский «Айнтрахт».

Лейпциг, «Ред Булл Арена».

«РБ Лейпциг» - «Айнтрахт» Ф - 3:0 (2:0)
Голы: Комппер 7, Вернер 45, Вальехо 67 (аг).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернардо, Забитцер, Ильзанкер (Берк 70), Демме, Кейта, Вернер (Кайзер 80), Поульсен (Зельке 62).
Главный тренер: Ральф Хазенхютль.

«Айнтрахт» Ф: Градецки, Хектор, Вальехо, Очипка, Абраам, Хасебе, Маскарель, Гачинович (Баркок 72), Чендлер, Ребич (Сеферович 72), Хргота (Линднер 6).
Главный тренер: Нико Ковач.

Предупреждения: Ребич 15, Маскарель 69, Зельке 71.

Удаление: Градецки 4.

Судья: Дениз Айтекин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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