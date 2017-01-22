Рейтинг@Mail.ru

Гвардиола: «У „Тоттенхэма“ два гола после двух ударов в створ - такое нельзя придумать»

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 2ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 00:10 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после ничейного результата в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Первый вопрос сразу же о судействе? Вы же престижный канал, давайте говорить о футболе.

Мы играли хорошо, это был великолепный футбол. Очень жаль, что так получилось. Мы создали больше моментов, но не смогли победить, и вновь всё было против „Манчестер Сити“.

Конечно, нужно забивать, но наша команда имела столько шансов и не смогла выиграть. „Эвертон“ бил четыре раза в створ и забил четыре гола, „Тоттенхэм“ дважды наносил удары по нашим воротам и забил два мяча - такое нельзя придумать.

Нам остается только играть еще лучше, создавать моменты, хотя мы это и делаем на протяжении всего сезона. Я горжусь сегодняшней игрой, футболисты „Сити“ не заслуживали такого».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:44
ответ пользователю liverpoоl2014 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:43
ответ пользователю Димон Лебяга (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:38
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:28
ответ пользователю 311 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:25
ответ пользователю Artuom (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
311
Сегодня 00:23
ответ пользователю Artuom (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:19
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 00:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:16
ответ пользователю 311 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 00:15, редактировал Сегодня 00:16
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:13
, чтобы видеть комментарии
  1
311
Сегодня 00:13
Показать
Немного троллинга
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:15 Почеттино: «Показали характер, отыгравшись с 0:2» 2
Вчера
22:35 Чарльтон разочарован, что Руни побил его рекорд 14
21:41 Моуриньо: «Вратари соперников всегда проводят великолепные матчи против МЮ» 6
21:22 Фергюсон: «Руни - великий слуга „Манчестер Юнайтед“» 5
21:14 Руни: «Будет, что рассказать детям» 5
18:25 Энрике: «В мире нет второго Иньесты, это проблема» 23
13:38 Тевес: «Продление контракта Месси и „Барселоны“ - не вопрос денег» 21
11:03 Роббен: «„Баварии“ не хватало темпа и остроты» 3
11:01 Тренер «Фрайбурга»: «У „Баварии“ не было 15 моментов за один только тайм» 1
08:25 Моуриньо: «Надеюсь, оба вратаря останутся в МЮ» 7
все материалы по этой теме
Турниры