Гвардиола: «У „Тоттенхэма“ два гола после двух ударов в створ - такое нельзя придумать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после ничейного результата в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Первый вопрос сразу же о судействе? Вы же престижный канал, давайте говорить о футболе.

Мы играли хорошо, это был великолепный футбол. Очень жаль, что так получилось. Мы создали больше моментов, но не смогли победить, и вновь всё было против „Манчестер Сити“.

Конечно, нужно забивать, но наша команда имела столько шансов и не смогла выиграть. „Эвертон“ бил четыре раза в створ и забил четыре гола, „Тоттенхэм“ дважды наносил удары по нашим воротам и забил два мяча - такое нельзя придумать.

Нам остается только играть еще лучше, создавать моменты, хотя мы это и делаем на протяжении всего сезона. Я горжусь сегодняшней игрой, футболисты „Сити“ не заслуживали такого».