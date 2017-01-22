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Таски: «Пятиочковый отрыв от „Зенита“ - это ничто»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Зенит, Таски Сердар
Сегодня, 10:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Спартака» Сердар Таски уверен, «красно-белым» не стоит думать о том, что они являются лидерами чемпионата, так как все может быстро поменяться:

«Пятиочковый отрыв от „Зенита“ - это ничто. Условно, нам достаточно проиграть первый матч после возобновления турнира, а „Зениту“ выиграть, и тогда отрыв будет совсем мизерным, а впереди будет очная встреча.

Сейчас нам нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв, просто выходить на поле и хорошо делать свою работу. В чемпионате России все может быстро поменяться, и мы ни раз были свидетелями этого - весной нам важно выходить на поле и начинать все с нуля, не думая о том, что мы лидеры и тем более, нужно избежать какой-либо расслабленности».

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