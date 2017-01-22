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«Атлетик» - «Атлетико»: стартовые составы

Матч: АтлетикАтлетик0 : 1АтлетикоАтлетико
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:33 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Атлетико» на матч 19-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик»: Ираисос, Сан-Хосе, Баленсиага, Боведа, Ляпорт, Лекуэ, Рауль Гарсия, Итурраспе, Де Маркос, Муньяин, Уильямс.
Запас: Рико, Саборит, Сусаэта, Эрасо, Элустондо, Вильялибре, Симон.

«Атлетико»: Мойя, Луис, Годин, Врсалько, Хименес, Габи, Сауль, Коке, Карраско, Гамейро, Гризманн.
Запас: Морейра, Торрес, Корреа, Савич, Эрнандес, Хуанфран, Гайтан.

Ранее «Атлетико» обыграл «Эйбар».

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