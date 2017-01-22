Рейтинг@Mail.ru

Штоффельсхаус назначен спортивным директором «Локомотива»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Локомотив М
Сегодня, 20:30 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Спортивным директором «Локомотива» назначен Эрик Штоффельсхаус, который уже провел встречу с командой.

«Рад приветствовать болельщиков „Локомотива“ и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании. Разумеется, я собирал информацию о „Локомотиве“, беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:32
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
21:28 Юношеская сборная России выиграла Мемориал Гранаткина 22
19:33 «Динамо» в контрольном матче одолело «Милсами» 17
19:17 ЦСКА разгромил «Волен», Ионов оформил дубль 146
18:01 «Уфа» сыграла вничью с «Лехом» 2
17:45 Сборная Санкт-Петербурга заняла третье место на Мемориале Гранаткина 2
17:12 «Зенит» снова разгромил «Чанчунь Ятай» 113
12:00 Петраков: «Губернатор обещал, что скоро начнут погашать долги в „Томи“» 24
20 января 2017
22:10 Слухи Абрамович будет частично финансировать юношеские сборные России 59
19:48 «Терек» уступил «Лехии», несмотря на дубль Иванова 32
Александр Чистяков
Мемом по зимней скуке!
«Соккер.ру» извлекает на свет продукты народного творчества из наших галерей. Мемы с юмором, моралью и повышенной социальной ответственностью – к вашему вниманию!
Комментариев: 12
все материалы по этой теме
Турниры