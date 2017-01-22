Штоффельсхаус назначен спортивным директором «Локомотива»

Спортивным директором «Локомотива» назначен Эрик Штоффельсхаус, который уже провел встречу с командой.

«Рад приветствовать болельщиков „Локомотива“ и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании. Разумеется, я собирал информацию о „Локомотиве“, беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда».