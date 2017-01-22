Штоффельсхаус назначен спортивным директором «Локомотива»
Сегодня, 20:30 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Спортивным директором «Локомотива» назначен Эрик Штоффельсхаус, который уже провел встречу с командой.
«Рад приветствовать болельщиков „Локомотива“ и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании. Разумеется, я собирал информацию о „Локомотиве“, беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда».
Другие материалы по теме:
Вчера
20 января 2017
Александр Чистяков
«Соккер.ру» извлекает на свет продукты народного творчества из наших галерей. Мемы с юмором, моралью и повышенной социальной ответственностью – к вашему вниманию!
Или войдите через
Середина XIX века. Австрийский инженер Отто фон Герстнер едет в Россию, чтобы реализовать проект строительства первой железной дороги, которая должна связать Петербург и Царское Село. В России собирает команду единомышленников и идёт к цели, несмотря на проблемы, которые постоянно встают на его пути. Козни против опасных конкурентов начинают строить хозяева извозчичьих компаний.
Цитаты-
https://www.youtube.com/watch?v=Bsn6ywKgpLc&index=1&list=PLp6w_6Myvu5ue7UPzVpMbOz2zQjSbZMgK