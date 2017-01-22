Джака может быть дисквалифицирован на четыре матча
Сегодня, 22:57 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может быть дисквалифицирован на длительный срок. 24-летнему швейцарцу грозит четырехматчевая дисквалификация за удаление в матче с «Бернли» (2:1). Это вторая красная карточка Джаки в нынешнем сезоне. Таким образом, к стандартному трехматчевому отстранению будет добавлена еще одна игра. В таком случае Джака пропустит матч Кубка Англии с «Саутгемптоном» и встречи Премьер-Лиги с «Уотфордом», «Челси» и «Халл Сити».
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Но учитывая его склонность к нарушениям это пойдет на пользу.
В принципе Джака неплохой опорник.
Ведь не хочется терять такого игрока из-за удалений..
Кстати, ещё и Арсена как минимум на матч дисквалифицируют.