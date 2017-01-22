Рейтинг@Mail.ru

Сёмин: «Пропускаем голы из-за усталости»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Локомотив М, Семин Юрий
Вчера, 23:37 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал сбор, который закончился контрольным матчем с софийским ЦСКА (1:2).

«Нам не хватило сил в концовке, как и в прошлой игре. Это закономерно. Мы играем с командами, которые возобновляют сезон на месяц раньше и находятся в лучшей форме. Пропускаем голы из-за усталости. Кондиций на сегодняшний день не хватает.

Оцениваю сбор с положительной стороны. Провели три матча с серьезными соперниками, посмотрели много молодежи. В центре обороны выходил Иван Лапшов, для которого подобные игры будут хорошей школой. В целом же, работы еще много и в обороне, и в нападении.

Травмы - часть работы. Травмированных ребят должны заменять другие футболисты, но все-таки пока замены не равноценны. К футболистам нет никаких претензий. Команда работала хорошо. Это принесет пользу в дальнейшем».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:15
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 23:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:46
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
21:54 «Урал» взял верх над «Вииторулом» 5
19:49 «Локомотив» уступил софийскому ЦСКА 17
19:47 «Томь» возьмёт на сбор в Турцию двух ливийцев 9
19:37 «Анжи» проиграл «Актобе» 14
18:09 «Краснодар» обыграл китайский клуб на сборах 10
16:03 ЦСКА переиграл «Пяст» в контрольном матче 217
14:29 «Урал» проиграл румынской «Астре» в товарищеском матче 8
21 января 2017
15:08 «Ростов» на втором сборе проведёт четыре контрольных матча 7
20 января 2017
00:33 «Виктория Пльзень» будет одним из соперников ЦСКА на втором зимнем сборе «армейцев» 15
19 января 2017
20:10 «Локомотив» проиграл «Базелю» в товарищеском матче 41
все материалы по этой теме
Турниры