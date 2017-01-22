Сёмин: «Пропускаем голы из-за усталости»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал сбор, который закончился контрольным матчем с софийским ЦСКА (1:2).

«Нам не хватило сил в концовке, как и в прошлой игре. Это закономерно. Мы играем с командами, которые возобновляют сезон на месяц раньше и находятся в лучшей форме. Пропускаем голы из-за усталости. Кондиций на сегодняшний день не хватает.

Оцениваю сбор с положительной стороны. Провели три матча с серьезными соперниками, посмотрели много молодежи. В центре обороны выходил Иван Лапшов, для которого подобные игры будут хорошей школой. В целом же, работы еще много и в обороне, и в нападении.

Травмы - часть работы. Травмированных ребят должны заменять другие футболисты, но все-таки пока замены не равноценны. К футболистам нет никаких претензий. Команда работала хорошо. Это принесет пользу в дальнейшем».