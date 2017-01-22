Сборная Буркина-Фасо вышла в плей-офф Кубка Африки

Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Гвинеи-Бисау в матче группового этапа Кубка Африки и вышла в плей-офф.

Франсвиль, стадион Франсвиля

Гвинея-Бисау – Буркина-Фасо – 0:2 (0:1)

Голы: Рудинилсон Силва 11 (автогол), Б. Траоре 57.

Гвинея-Бисау: Мендес, Суарес, Дабо, Рудинилсон, Мамаду, Силва, Зезиньо, Франсиско Жуниор (Алдаир 75), Наниссио (Л. Камара 63), Пикети (А. Камара 65), Менди.

Главный тренер: Бакиро Канде.

Буркина-Фасо: Коффи, Коне, Яго, Дайо, Кулибали, Ал. Траоре (Туре 67), Аб. Траоре, Каборе, Накульма, Б. Траоре (Саре 78), Бансе (Байяла 59).

Главный тренер: Паулу Дуарте.

Предупреждения: Аб. Траоре 7, Каборе 45+1, Суареш 80.

Судья: Тессема (Эфиопия).