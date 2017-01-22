Сборная Буркина-Фасо вышла в плей-офф Кубка Африки
Вчера, 23:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Гвинеи-Бисау в матче группового этапа Кубка Африки и вышла в плей-офф.
Франсвиль, стадион Франсвиля
Гвинея-Бисау – Буркина-Фасо – 0:2 (0:1)
Голы: Рудинилсон Силва 11 (автогол), Б. Траоре 57.
Гвинея-Бисау: Мендес, Суарес, Дабо, Рудинилсон, Мамаду, Силва, Зезиньо, Франсиско Жуниор (Алдаир 75), Наниссио (Л. Камара 63), Пикети (А. Камара 65), Менди.
Главный тренер: Бакиро Канде.
Буркина-Фасо: Коффи, Коне, Яго, Дайо, Кулибали, Ал. Траоре (Туре 67), Аб. Траоре, Каборе, Накульма, Б. Траоре (Саре 78), Бансе (Байяла 59).
Главный тренер: Паулу Дуарте.
Предупреждения: Аб. Траоре 7, Каборе 45+1, Суареш 80.
Судья: Тессема (Эфиопия).
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