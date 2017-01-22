Рейтинг@Mail.ru

Сборная Буркина-Фасо вышла в плей-офф Кубка Африки

Матч: Гвинея-Бисау0 : 2Буркина-ФасоБуркина-Фасо
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Вчера, 23:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Гвинеи-Бисау в матче группового этапа Кубка Африки и вышла в плей-офф.

Франсвиль, стадион Франсвиля

Гвинея-Бисау – Буркина-Фасо – 0:2 (0:1)
Голы: Рудинилсон Силва 11 (автогол), Б. Траоре 57.

Гвинея-Бисау: Мендес, Суарес, Дабо, Рудинилсон, Мамаду, Силва, Зезиньо, Франсиско Жуниор (Алдаир 75), Наниссио (Л. Камара 63), Пикети (А. Камара 65), Менди.
Главный тренер: Бакиро Канде.

Буркина-Фасо: Коффи, Коне, Яго, Дайо, Кулибали, Ал. Траоре (Туре 67), Аб. Траоре, Каборе, Накульма, Б. Траоре (Саре 78), Бансе (Байяла 59).
Главный тренер: Паулу Дуарте.

Предупреждения: Аб. Траоре 7, Каборе 45+1, Суареш 80. 

Судья: Тессема (Эфиопия).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:50 Видео «Лион» обыграл «Марсель» на своём поле 1
00:36 Видео «Барселона» разгромила «Эйбар» 68
Вчера
23:53 Габон покидает Кубок Африки 5
22:57 Джака может быть дисквалифицирован на четыре матча 6
21:57 «Эйбар» - «Барселона»: стартовые составы 31
21:37 Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо: стартовые составы 6
21:30 Видео «Челси» взял верх над «Халл Сити» 60
21:26 Камерун - Габон: стартовые составы 3
20:04 Видео «Атлетик» и «Атлетико» поделили очки 32
19:11 Видео «Арсенал» вырвал победу у «Бернли» 80
все материалы по этой теме
Турниры