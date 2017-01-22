Габон покидает Кубок Африки

Сборная Габона сыграла вничью с Камеруном и не вышла из группы на Кубке Африки. Камерун вышел из группы со второго места, Буркина-Фасо - с первого.

Либревиль, стадион «Ангондже»

Камерун – Габон – 0:0

Камерун: Ондоа, Нкулу, Тейку, Ойонго, Фай, Нгадо, Сиани, Муканджо, Салли (Зуа 76), Тамбе (Абубакар 83), Бассогог (Токо Экамби 83).

Главный тренер: Хьюго Брос.

Габон: Овоно, Экуэле Манга, Палюн (Кевин 73), Аппиндангой, Зе Ондо (Вахтер 57), Бийого Поко, Ндонг, Мартинссон Нгуали, Обамеянг, Буанга, Эвуна (Мбинги 77).

Главный тренер: Хосе Камачо.

Предупреждение: Сиани 18.

Судья: Беннетт (ЮАР).