Дортмундская «Боруссия» подписала Исака
Сегодня, 13:45 | Источник: Твиттер Bundesliga Sportlight | Редакция: Дмитрий Кристя
Юный нападающий шведского АИКа Александер Исак перешел в дортмундскую «Боруссию». Подробности трансфера пока неизвестны. В борьбе за 17-летнего «нового Ибрагимовича» дортмундцы опередили мадридский «Реал». По неофициальным данным, сумма трансфера составила 9 млн евро.
В этом сезоне Исак провел 24 матча в шведской лиге и забил 10 голов. Мы уже подробно рассказывали о нападающем в специальном материале.
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А "Реал" может и потом его купить.
Заодно "Боруссия" денег на нем заработает.
Значит Обама возможно перейдет все же в Реал, а это хорошо))0
А так удачи в Боруссии, у шмелей отличный молодняк собрался, отличное будущее пополнение баварки..))0
удачи ему в Дортмунде!