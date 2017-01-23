Рейтинг@Mail.ru

Дортмундская «Боруссия» подписала Исака

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Боруссия Д, АИК, Исак Александер
Сегодня, 13:45 | Источник: Твиттер Bundesliga Sportlight | Редакция: Дмитрий Кристя

Юный нападающий шведского АИКа Александер Исак перешел в дортмундскую «Боруссию». Подробности трансфера пока неизвестны. В борьбе за 17-летнего «нового Ибрагимовича» дортмундцы опередили мадридский «Реал». По неофициальным данным, сумма трансфера составила 9 млн евро.

В этом сезоне Исак провел 24 матча в шведской лиге и забил 10 голов. Мы уже подробно рассказывали о нападающем в специальном материале.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:28
ответ пользователю Субъективное мнение (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:25
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:25
ответ пользователю ramage (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:07, редактировал Сегодня 14:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:02
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:52
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
13:57 Официально Фото «Вест Хэм» подписал игрока юношеской сборной Англии 3
21 января 2017
08:32 Джа Джедже перебрался в Казахстан 7
08:28 Официально Иваншиц перебрался в «Викторию» 0
00:47 Официально «Сток Сити» закрыл сделку по Бераино 4
00:08 Официально Фото Фонте перешел в «Вест Хэм» 6
20 января 2017
22:58 Официально «Вест Бромвич» и «Сток Сити» достигли договоренности по трансферу Бераино 3
15:49 Официально Фото «Лион» объявил о трансфере Депая 51
13:27 Официально Фото Ливермор сменил «Халл» на «Вест Бромвич» 7
01:51 Официально Фото Жоау Педру пополнил состав «Лос-Анджелес Гэлакси» 2
19 января 2017
23:16 Официально Фото Пеннант продолжит карьеру в «Бери» 0
все материалы по этой теме
Турниры