Дортмундская «Боруссия» подписала Исака

Юный нападающий шведского АИКа Александер Исак перешел в дортмундскую «Боруссию». Подробности трансфера пока неизвестны. В борьбе за 17-летнего «нового Ибрагимовича» дортмундцы опередили мадридский «Реал». По неофициальным данным, сумма трансфера составила 9 млн евро.

В этом сезоне Исак провел 24 матча в шведской лиге и забил 10 голов. Мы уже подробно рассказывали о нападающем в специальном материале.