Деулофеу: «„Милан“ - это самый великий клуб в Италии»
Сегодня, 23:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий Жерар Деулофеу, арендованный «Миланом» у «Эвертона» до конца сезона, лестно отозвался о своем новом клубе:
«Мне все равно, на каком фланге играть, главное - играть.
„Милан“ - это самый великий клуб в Италии. Я очень доволен. Давно хотел здесь играть.
Каждый знает, что „Милан“ - исторический клуб, который 7 раз выигрывал Лигу чемпионов. В их истории было много прекрасных футболистов и „Золотых мячей“.
Это самый большой клуб в Италии, который известен во всем мире. Рад быть здесь. Надеюсь, что смогу помочь клубу».
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