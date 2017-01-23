Деулофеу: «„Милан“ - это самый великий клуб в Италии»

Нападающий Жерар Деулофеу, арендованный «Миланом» у «Эвертона» до конца сезона, лестно отозвался о своем новом клубе:

«Мне все равно, на каком фланге играть, главное - играть.

„Милан“ - это самый великий клуб в Италии. Я очень доволен. Давно хотел здесь играть.

Каждый знает, что „Милан“ - исторический клуб, который 7 раз выигрывал Лигу чемпионов. В их истории было много прекрасных футболистов и „Золотых мячей“.

Это самый большой клуб в Италии, который известен во всем мире. Рад быть здесь. Надеюсь, что смогу помочь клубу».