Рейтинг@Mail.ru

Деулофеу: «„Милан“ - это самый великий клуб в Италии»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Деулофеу Жерар
Сегодня, 23:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий Жерар Деулофеу, арендованный «Миланом» у «Эвертона» до конца сезона, лестно отозвался о своем новом клубе:

«Мне все равно, на каком фланге играть, главное - играть.

„Милан“ - это самый великий клуб в Италии. Я очень доволен. Давно хотел здесь играть.

Каждый знает, что „Милан“ - исторический клуб, который 7 раз выигрывал Лигу чемпионов. В их истории было много прекрасных футболистов и „Золотых мячей“.

Это самый большой клуб в Италии, который известен во всем мире. Рад быть здесь. Надеюсь, что смогу помочь клубу».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:35 Раньери: «Прошлый сезон был фантастикой, нынешний - реальность» 3
22:27 Симеоне: «У „Севильи“ есть большое преимущество в борьбе за 3-е место в чемпионате» 3
22:07 Президент «Севильи»: «Рамосу следует играть, а не советовать мне, как я должен себя вести» 13
21:33 Тебас: «Я никогда не отстранялся от „Барселоны“» 10
20:08 Клопп: «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Джеррарду стать хорошим тренером» 6
19:47 Галлиани: «„Милан“ не интересуется Фернандесом» 10
19:10 Агент: «Настасич переходит в „Зенит“? Невозможно» 20
18:01 Пранделли: «В „Валенсии“ думают, что 4-й бюджет в лиге гарантирует им 4-е место в таблице» 9
17:34 Анри: «Я понимаю игроков, решивших продолжить карьеру в Китае» 21
17:10 Главный тренер «Лиона»: «Эвра может нас заинтересовать» 1
все материалы по этой теме
Турниры