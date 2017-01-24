Самедов: «Кажется, что к Кокорину сейчас относятся немножко предвзято»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем отношении к форварду «Зенита» Александру Кокорину:

«Негативный шум вокруг Кокорина? Для меня Саша – открытый парень. Все люди совершают ошибки, но мне кажется, что к нему сейчас относятся немножко предвзято. Знаю его как человека, и ни разу не мог сказать, что он неправильно вел себя по отношению к партнерам.

Можно ли избежать таких историй, сказывающихся на карьере? Не знаю. Но на этих ошибках люди учатся, должны, по крайней мере. Это опыт. Меня подобные вещи чему-то научили. Можно сожалеть, что они в твоей жизни были. Но какой смысл? Нужно делать выводы и двигаться дальше».