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Рейнгольд: «Если отменим офсайды, как предлагает ван Бастен, футбол можно закрывать»

Соккер.Ру // Россия: мнение, ван Бастен Марко , Рейнгольд Валерий
Сегодня, 04:20 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался по поводу предложения технического директора ФИФА Марко ван Бастена отменить офсайды в футболе:

«Говорить можно все что угодно, но приведет ли это к положительному результату — большой вопрос. В предлагаемых ван Бастеном реформах ничего не сказано про видеоповторы. А это, на мой взгляд, главное, что сейчас нужно кардинально поменять в мировом футболе. Надо их ввести, чтобы минимизировать количество судейских ошибок, например, при определении офсайдов или назначении или неназначении пенальти. Судьи должны чувствовать себя спокойнее. Думаю, рано или поздно мы к этому все же придем.

А вот реформы ван Бастена могут подождать. Некоторые его идеи я считаю категорически неприемлемыми. Например, предложение об отмене офсайда... Если мы отменим правило положения „вне игры“, то можно вообще футбол закрывать. Иначе этот вид спорта превратится в комедию. Офсайд должен остаться, потому что какие-то правила должны быть незыблемы и вечны. Представляете, как нападающий одной команды встанет у чужих ворот и будет 50 минут там стоять и ждать, когда мяч попадет к нему? И все это время рядом с ним должен стоять защитник другой команды. Тогда футбол вообще в дурдом превратится!

Нельзя строить игру на домыслах и догадках из серии „а давайте попробуем так“. Пожалуйста, пробуйте где-нибудь в другом месте, но не лезьте в футбол. Любому дай волю, и он нагородит такого, что мало не покажется. Футбол — это игра, которую уже почти 100 лет смотрят и любят миллиарды людей. Поэтому его нужно законсервировать и оставить постоянным. Кроме отдельных элементов вроде видеоповторов».

Напомним, ван Бастен также предложил заменить пенальти на аналог хоккейных буллитов. Ранее о предложенных голландцем реформах поделился мнением наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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