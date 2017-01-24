«Барселона» предложит Месси контракт до 2022 года

«Барселона» подготовила новый контракт для нападающего Лионеля Месси. Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года, в нем также будет предусмотрена фиксированная годовая зарплата. На данный момент договор уже на руках президента клуба Хосепа Бартомеу, который хочет сначала встретиться с самим футболистом, а затем вести переговоры с его отцом Хорхе.

Нынешнее соглашение Месси рассчитано до лета 2018 года.