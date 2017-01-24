«Барселона» предложит Месси контракт до 2022 года
Сегодня, 13:16 | Источник: Sport.es | Редакция: Дмитрий Кристя
«Барселона» подготовила новый контракт для нападающего Лионеля Месси. Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года, в нем также будет предусмотрена фиксированная годовая зарплата. На данный момент договор уже на руках президента клуба Хосепа Бартомеу, который хочет сначала встретиться с самим футболистом, а затем вести переговоры с его отцом Хорхе.
Нынешнее соглашение Месси рассчитано до лета 2018 года.
Другие материалы по теме:
13:25 Официально Вилькер продлил договор с «Тереком» 1
12:59 Слухи «Ювентус» продлит контракт с Дибалой на этой неделе 0
Вчера
16:57 Официально Фото Пулишич продлил контракт с «Боруссией» 5
22 января 2017
21 января 2017
12:52 Яковлев покинул «Анжи» 19
20 января 2017
Или войдите через
Который за пределами Реала без Модрича и Крооса ничего не может. А сейчас и в Реале без них ничего не может.
Посмотри на него хотя бы в сборной Португалии. Хуже не придумать.
И не нужно вспоминать один удачный сезон в МЮ, там была именно команда.
Который за пределами Реала без Модрича и Крооса ничего не может. А сейчас и в Реале без них ничего не может.
Посмотри на него хотя бы в сборной Португалии. Хуже не придумать.
И не нужно вспоминать один удачный сезон в МЮ, там была именно команда.
Надо же на школьниках вроде тебя деньги зарабатывать, вот и пиарят по черному)
Роналду худший игрок Португалии с 2012 года во всех турнирах без исключения.
Ну да, зато Аргентина с Месси много чего выиграла, прям обвыигрывалась, Месси запорол пенальти и титул сборной и слинял пока его, как девочку не упросили вернуться)
Так что давай тут мне не ля ля.
Который за пределами Реала без Модрича и Крооса ничего не может. А сейчас и в Реале без них ничего не может.
Посмотри на него хотя бы в сборной Португалии. Хуже не придумать.
И не нужно вспоминать один удачный сезон в МЮ, там была именно команда.
За пять с лишним лет Месси еще успеет забить 250-300 мячей и установить много рекордов.
В 2022 году Лионелю исполнится тридцать пять лет, возраст для определения своего будущего.
Потому и остается каждый год переподписывать особенно эту тройку(МСН, иниеста не в счет), что бы те не убежали) А эти *идолы* преданности и пользуются этим, доят барсу как корову. Хотя неймар и Суарес не затеряются в других клубах, а вот Месси, игрок одной команды, может))0
«В первом круге Ла Лиги «Реал» заработал 8 дополнительных очков из-за ошибок арбитров»