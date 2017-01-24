Рейтинг@Mail.ru

Главный тренер сборной Алжира ушел в отставку со своего поста

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: тренеры, Алжир
Сегодня, 13:41 | Источник: Faf.dz | Редакция: Дмитрий Кристя

Бельгийский специалист Жорж Лекенс ушел с поста главного тренера сборной Алжира после провального выступления команды на Кубке Африканских Наций. Алжир, считавшийся одним из главных фаворитов турнира, не сумел выйти из группы, сыграв 2 поединка вничью и однажды уступив.

С новой кандидатурой тренера в Федерации футбола Алжира пока не определились.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:52
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:38 Венгера могут дисквалифицировать на три игры за поведение в матче с «Бернли» 15
01:57 Кононов: «Сборная Беларуси? Я сейчас веду переговоры с одним из клубов» 1
21 января 2017
08:00 Почеттино: «Гвардиола? В Испании разница в классе между клубами была больше, чем в АПЛ» 34
05:32 Гвардиола: «Возможно, это я недостаточно хорош для „Ман Сити“, а не игроки» 49
03:24 Анчелотти: «Можем быть довольны результатом матча с „Фрайбургом“, но не нашей игрой» 4
20 января 2017
08:21 Сульшер отказался возглавить сборную Норвегии 6
07:42 Венгер: «Китай? Так просто топ-лигу не создать» 7
04:10 Спаллетти: «Наингголан сделан из особого теста» 2
03:30 Энрике: «„Проклятие Аноэты“ – теперь не больше, чем просто история» 5
19 января 2017
22:10 Слухи Источник: «Гунько сменит Бушманова на тренерском мостике „Спартака-2“» 8
все материалы по этой теме
Турниры