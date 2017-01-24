Главный тренер сборной Алжира ушел в отставку со своего поста
Сегодня, 13:41 | Источник: Faf.dz | Редакция: Дмитрий Кристя
Бельгийский специалист Жорж Лекенс ушел с поста главного тренера сборной Алжира после провального выступления команды на Кубке Африканских Наций. Алжир, считавшийся одним из главных фаворитов турнира, не сумел выйти из группы, сыграв 2 поединка вничью и однажды уступив.
С новой кандидатурой тренера в Федерации футбола Алжира пока не определились.
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