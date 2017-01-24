Главный тренер сборной Алжира ушел в отставку со своего поста

Бельгийский специалист Жорж Лекенс ушел с поста главного тренера сборной Алжира после провального выступления команды на Кубке Африканских Наций. Алжир, считавшийся одним из главных фаворитов турнира, не сумел выйти из группы, сыграв 2 поединка вничью и однажды уступив.

С новой кандидатурой тренера в Федерации футбола Алжира пока не определились.